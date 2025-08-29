Turismo e Intelligenza Artificiale in vetrina a Rimini, dall’8 al 10 ottobre 2025

Dal check-in virtuale ai robot multilingue: il futuro dell’ospitalità a InOut e Ttg Travel Experience

L’intelligenza artificiale è entrata a pieno titolo nell’ospitalità: oltre 13 milioni di italiani la usano abitualmente e già il 41% degli hotel europei l’ha integrata. Dall’accoglienza con assistenti virtuali al pricing dinamico, fino alla personalizzazione dei servizi e ai robot che parlano più lingue, la tecnologia sta rivoluzionando l’esperienza dei viaggiatori.

Queste tendenze saranno protagoniste a InOut | The Hospitality Community e Ttg Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre alla Fiera di Rimini. Non solo IA: l’edizione 2025 metterà al centro anche benessere e sport, con soluzioni per spa, piscine, fitness e intrattenimento outdoor.

Inoltre torneranno l’ADI InOut Hospitality Design Award, che premia i prodotti più innovativi, e i Vision Lab, spazi creativi dedicati alle nuove frontiere del turismo tra città, mare, montagna e campagna.