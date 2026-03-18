Turismo, per il 2026 Rimini investe nel marketing sui mercati esteri

"I dati 2025 mostrano già un forte appeal internazionale", rileva Visit Rimini

VisitRimini, l’agenzia di promozione turistica della città, concentra oltre la metà degli investimenti di marketing 2026 sui mercati internazionali, con particolare attenzione all’Europa di prossimità, ai Paesi di lingua tedesca, al Nord e all’Est Europa. Le strategie sono state illustrate ieri al Consiglio comunale, evidenziando l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Rimini come destinazione attiva tutto l’anno.

"I dati 2025 mostrano già un forte appeal internazionale", rileva Visit Rimini: il 32% degli arrivi e il 38,4% delle presenze turistiche nella città sono stranieri. Cresce anche la destagionalizzazione, favorita da fiere, congressi e soggiorni brevi distribuiti lungo tutti i mesi dell’anno.

Per il 2026, VisitRimini punta a sviluppare i segmenti del turismo di svago legato al tempo libero, dei congressi e del wedding, consolidando la campagna “Rimini 4 Seasons Collection”, avviata nel 2025 per ridefinire l’immagine della città sui mercati nazionali e internazionali.

A fine aprile il progetto sarà presentato alla conferenza annuale della City Destinations Alliance, il principale network europeo delle destinazioni turistiche, in programma dal 22 al 24 aprile a Helsinki.