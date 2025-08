Turista 48enne annega in mare a Riccione, probabile un malore

L'uomo era appena entrato in acqua quando ha chiesto aiuto

Un uomo di 48 anni, di nazionalità rumena, è morto questa mattina per annegamento a Riccione, nel mare della spiaggia libera adiacente allo stabilimento balneare numero 51. Il 48enne residente in Moldavia era in Riviera con un gruppo di amici e alloggiava in un hotel di Riccione non distante da dove questa mattina, 4 agosto, stava facendo il bagno. Stando alle verifiche della Capitaneria di Porto per i rilievi l'uomo era appena entrato in acqua quando ha chiesto aiuto ad un amico che era con lui perché si stava sentendo male. Un malore improvviso e fatale tanto che il 48enne si accasciato in acqua e nonostante l'intervento del bagnino di salvataggio non c'è stato nulla da fare.