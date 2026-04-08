Turista accerchiato e rapinato nella notte a Marebello

La vittima, colpita alla testa mentre era con la fidanzata, è stata derubata dell’orologio. La polizia ha fermato poco dopo due giovani trovandone uno con la refurtiva

Accerchiato in strada nel cuore della notte e rapinato del proprio orologio mentre si trovava insieme alla fidanzata. È accaduto a un turista nella zona di Marebello, dove intorno alle 4.30 è scattato l’intervento della Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, in compagnia della fidanzata, sarebbe stata avvicinata da un gruppo di giovani e colpita alla testa prima di essere derubata. Le Volanti, arrivate rapidamente sul posto, hanno rintracciato poco dopo due dei presunti responsabili nelle vicinanze, uno dei quali trovato ancora con la refurtiva.

I due, cittadini egiziani regolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati in Questura e arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Al termine delle procedure sono stati trasferiti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.