Turista in escandescenze semina il caos nel centro di Riccione

Dopo una rissa con un gruppo di minorenni, un 31enne si è lanciato tra le auto, ha colpito un autobus ed è stato fermato dai carabinieri

Notte movimentata a Riccione, tra il 6 e il 7 agosto, dove due turisti romani sono stati protagonisti di una lunga serie di episodi che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. A destare maggiore preoccupazione è stato un uomo di 31 anni, che avrebbe agito in evidente stato di alterazione, mettendo a rischio anche la sicurezza degli automobilisti. La vicenda è iniziata poco prima della mezzanotte in viale Milano. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero provocato un gruppo di ragazzi minorenni, facendo degenerare la situazione in una rissa. Ad avere la peggio sarebbero stati proprio i due turisti, costretti ad allontanarsi.

La situazione, però, non si è conclusa lì. Giunto in piazzale Roma, il 31enne avrebbe dato in escandescenze iniziando a lanciarsi sulla carreggiata nel tentativo di fermare le auto in transito. In più occasioni avrebbe cercato di aprire gli sportelli dei veicoli e si sarebbe gettato sui cofani delle vetture. Avrebbe inoltre tentato, senza riuscirci, di far cadere un motociclista dal proprio scooter.Pochi minuti dopo l'uomo ha preso di mira anche un autobus di Start Romagna, colpendolo ripetutamente con alcune testate. Con il volto e gli abiti sporchi di sangue, conseguenza della precedente rissa, avrebbe continuato a urlare frasi sconnesse, attirando l'attenzione e spaventando numerosi passanti.

Il 31enne è stato infine immobilizzato dai carabinieri e affidato al personale del 118, che lo ha trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli accertamenti sanitari avrebbero evidenziato un abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Nel frattempo gli inquirenti stanno ricostruendo l'intera vicenda per accertare eventuali responsabilità penali, sia nei confronti del 31enne sia dell'amico che era con lui durante i fatti.