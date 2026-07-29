"Tutelare pensionati ex frontalieri": Gnassi e Petitti (Pd) riaprono il dibattito, in visita al Comites San Marino

Gnassi ha proposto il cosiddetto “pacchetto San Marino” che comprende diverse aree di intervento

Venerdì 24 luglio il Partito Democratico, rappresentato per l’occasione da Toni Ricciardi, Vicepresidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati, Andrea Gnassi ed Emma Petitti, e Luciano Vecchi, Responsabile Italiani nel Mondo Pd, è stato ospite del Comites San Marino, presso la sede di via Maestri Comacini. Al centro del confronto le questioni che riguardano gli italiani che risiedono e lavorano all’estero, ovvero il lavoro frontaliero, il tema della doppia tassazione a carico dei pensionati ex frontalieri, le norme sulla cittadinanza, la questione della patente a punti e, più in generale, le esigenze della comunità italiana residente nella Repubblica di San Marino.

In particolare l'attenzione è stata rivolta ai pensionati ex frontalieri: la loro situazione, a detta dei rappresentanti del Pd, "é lo specchio delle fragilità e delle croniche carenze organiche e strutturali di un sistema Paese che non riesce ad intercettare le esigenze delle persone in gravi difficoltà".

"Occorre – secondo i rappresentanti dem - uscire dallo scontro politico e dal clima di perenne campagna elettorale caratterizzato da continui botta e risposta tra leader e partiti che fanno perdere di vista i problemi della vita reale".

In questa prospettiva Gnassi ha proposto il cosiddetto “pacchetto San Marino” che comprende diverse aree di intervento, all’interno delle quali applicare con una procedura d’urgenza misure a tutela dei frontalieri e degli italiani residenti all’estero, in modo da fornire in tempi brevi risposte concrete alle sfide attuali.