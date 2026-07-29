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"Tutelare pensionati ex frontalieri": Gnassi e Petitti (Pd) riaprono il dibattito, in visita al Comites San Marino

Gnassi ha proposto il cosiddetto “pacchetto San Marino” che comprende diverse aree di intervento

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
29 luglio 2026 13:00
"Tutelare pensionati ex frontalieri": Gnassi e Petitti (Pd) riaprono il dibattito, in visita al Comites San Marino -
Repubblica San Marino
Attualità
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Venerdì 24 luglio il Partito Democratico, rappresentato per l’occasione da Toni Ricciardi, Vicepresidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati, Andrea Gnassi ed Emma Petitti, e Luciano Vecchi, Responsabile Italiani nel Mondo Pd, è stato ospite del Comites San Marino, presso la sede di via Maestri Comacini. Al centro del confronto le questioni che riguardano gli italiani che risiedono e lavorano all’estero, ovvero il lavoro frontaliero, il tema della doppia tassazione a carico dei pensionati ex frontalieri, le norme sulla cittadinanza, la questione della patente a punti e, più in generale, le esigenze della comunità italiana residente nella Repubblica di San Marino.

In particolare l'attenzione è stata rivolta ai pensionati ex frontalieri: la loro situazione, a detta dei rappresentanti del Pd, "é lo specchio delle fragilità e delle croniche carenze organiche e strutturali di un sistema Paese che non riesce ad intercettare le esigenze delle persone in gravi difficoltà".

"Occorre – secondo i rappresentanti dem - uscire dallo scontro politico e dal clima di perenne campagna elettorale caratterizzato da continui botta e risposta tra leader e partiti che fanno perdere di vista i problemi della vita reale".

In questa prospettiva Gnassi ha proposto il cosiddetto “pacchetto San Marino” che comprende diverse aree di intervento, all’interno delle quali applicare con una procedura d’urgenza misure a tutela dei frontalieri e degli italiani residenti all’estero, in modo da fornire in tempi brevi risposte concrete alle sfide attuali.

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