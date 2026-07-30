Tutele contro il caldo e stretta sui subappalti: Santarcangelo introduce nuove regole negli appalti pubblici

Firmato protocollo di Intesa con i sindacati Cgil e Cisl Romagna

L’amministrazione comunale di Santarcangelo ha firmato un nuovo “Protocollo d’intesa per la qualità, la legalità e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti dei lavori e dei servizi” con le organizzazioni sindacali Cgil Rimini e Cisl Romagna. Il protocollo ha una durata triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni, e prevede incontri periodici con cadenza semestrale tra le Parti per garantirne l'effettivo monitoraggio e la corretta applicazione sul campo.

Tra i punti cardine, un articolo interamente dedicato alla protezione delle lavoratrici e dei lavoratori esposti alle ondate di calore. L'amministrazione si impegna ad adeguare regolamenti e atti amministrativi in linea con le ordinanze regionali e nazionali, favorendo la flessibilità degli orari per le attività all'aperto o esposte alle alte temperature attraverso il confronto con le Organizzazioni Sindacali di categoria. Il protocollo tutela la qualità del lavoro: per bloccare l'uso di contratti "pirata", leparti hanno individuato preventivamente i Contratti Collettivi Nazionali di riferimento per circa 150 tipologie di attività che gli operatori economici dovranno applicare ai propri dipendenti, con relativi codici Cnel e Ateco. "Una scelta che valorizza la contrattazione collettiva rappresentativa quale strumento efficace per garantire le tutele, diritti e corrette condizioni di lavoro. Una declaratoria di contratti così ampia e dettagliata rappresenta la prima a livello nazionale a essere frutto di un protocollo sottoscritto tra un'amministrazione comunale e le Organizzazioni Sindacali. Le tutele sono estese rigorosamente anche al personale in subappalto", evidenziano i sindacati.

Tra le misure introdotte: il tetto massimo attribuibile al prezzo nelle gare d’appalto scende ulteriormente, passando dal 25% del precedente accordo al 20% del punteggio complessivo. Una scelta netta che premia l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al massimo ribasso, valorizzando la qualità tecnica, il lavoro e la sicurezza. Per prevenire infiltrazioni criminali e rafforzare la sicurezza, infine, viene escluso il ricorso al subappalto a cascata.

“Sono orgoglioso di aver firmato insieme alle organizzazioni sindacali Cgil e Cisl questa ulteriore evoluzione del protocollo d’intesa per gli appalti e la legalità – dichiara il sindaco Filippo Sacchetti – perché ci permette di garantire in maniera ancora più puntuale, in ogni specifico appalto erogato dall’Ente, sia la tutela dei lavoratori e della qualità del lavoro della sicurezza e della formazione, sia il corretto inquadramento contrattuale di ciascun appalto”.

“Questo protocollo, nato dalla forte sinergia tra Amministrazione comunale e organizzazioni sindacali – conclude il sindaco Sacchetti – rappresenta un’innovazione unica a livello nazionale che mi auguro possa diventare una best practice e fare scuola anche in altre amministrazioni pubbliche per garantire sempre migliori condizioni di equità, sicurezza sul lavoro e legalità”.