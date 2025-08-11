Tutta la magia del Ferragosto a Bellaria Igea Marina tra musica e degustazioni

La musica sarà la protagonista a partire dalla rassegna musicale “Made in BIM”

Bellaria Igea Marina è pronta a festeggiare il Ferragosto con tante proposte per tutti i gusti e le età. La musica sarà la protagonista a partire dalla rassegna musicale “Made in BIM” che vede gli artisti di Bellaria Igea Marina esibirsi il martedì sera sul palco di Piazzale Perugia (zona stazione ferroviaria di Bellaria centro): questo martedì 12 agosto alle ore 21.30, l’appuntamento sarà con il gruppo dei “Mescalero Station”. La musica accompagnerà poi le due serate di “Onde di Vino”, il 13 e 14 agosto sul porto canale: un evento all’insegna del buon vino, sapori e musica dal vivo; un percorso tra degustazioni di vini selezionati, eccellenze gastronomiche e intrattenimento musicale.





Durante le serate si esibiranno: mercoledì 13 agosto - Dj Essa accompagnato dalla voce coinvolgente di Dalila Vocalist, seguiti da ABC Trio e dall’omaggio musicale di Igor Minerva con “Baglioni si nasce”; giovedì 14 agosto l’Orchestra Marakaibo, il talento di Sax Paglierani e Nicoletta Bassetti. Immancabile, lo Spettacolo piromusicale, la sera di giovedì 14 agosto, che diffonderà il porto canale cittadino di musica e colori, con gli spettacolari fuochi d’artificio musicali: appuntamento, in Piazzale Capitaneria di porto alle ore 23.00.

La mattina seguente, all’alba del 15 agosto alle ore 6.00, sul Piazzale Capitaneria di Porto, don Marco Foschi celebrerà la tradizionale Messa Rock per vivere in maniera intensa e coinvolgente, in chiave rock, la Sacra ricorrenza dell’Assunzione della Beata Vergine Marina.

Sabato 16 agosto, riparte “l’Energy Boat”: la discoteca in mare a bordo della motonave Super Tayfun con Dj set Space Invaders & Franky Party Vocalist e l’animazione by New Street Dance school – la partenza è prevista alle ore 15.30 dal porto canale (lato Bellaria). Per prenotazioni e biglietti: [email protected] / 0541 346808.





Sarà poi il turno di “Note di Gusto”: nuova proposta per l’estate 2025, che porterà presso l’Arena Roma (ex Colonia Roma, Viale Pinzon 44) serate di musica e truck food il 16, 17, 18 e 22, 23, 24 agosto. Sei serate di live music insieme a: S'ELVIS Tributo Elvis Presley; Bandiera Gialla con Gianni Drudi (Fiki Fiki) e Giuliano dei Notturni (Il ballo di Simone); Party dance 90's Joseph By Brothers, whit the hits -dieci cento mille - sexy girl; ERA Battisti ROCK con Angelo Lupo, Fabio Miani & Special Guest Cucciolo by Dik Dik; Sonic Get Powered UP! Chicco Dj; Funky Gallo “Zucchero” Tribute Band. (Maggiori info su www.bellariaigeamarina.org)

Proseguono poi gli appuntamenti settimanali di “I Suoni del Sole”, dedicati al benessere e relax alle prime luci del mattino in spiaggia ed immancabili anche i tanti appuntamenti tra concerti, dj set, esperienze in Sup notturne e all’alba e tanto altro, organizzati dalle Associazioni cittadine oltre a Beky Bay e Polo Est Village – per ampliare ed arricchire le proposte di eventi ed intrattenimento non solo per i turisti ma anche concittadini ed ospiti delle località limitrofe: un invito che parte da tutta la città per festeggiare insieme l’intera settimana di Ferragosto, a 360°.