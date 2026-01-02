Tutto pronto a Cattolica per la festa della Befana

Martedì 6 gennaio la tradizionale distribuzione di dolci nella Serra dei Sogni e la Befana on ice in piazza Primo Maggio con pattini e scopa

Dopo la grande festa di Capodanno, il Natale di Cattolica celebra il 2026 con altri eventi che animano il Bosco di Luce. Domani, sabato 3 gennaio, alla Serra dei sogni in piazza Roosevelt, si trascorrerà un pomeriggio dolce con i Laboratori di cioccolato per bambini a cura del maître chocolatier Paolo Staccoli di Pasticceria Staccoli che in due turni – ore 16 e 16.30 – insegnerà come lavorare e decorare il cioccolato a tema natalizio. Lunedì 5 invece comincia la grande attesa per l’arrivo della Befana. Appuntamento alle ore 16.30, alla Serra dei Sogni, con il laboratorio creativo “Dove la fantasia prende forma – prepariamo la calza della Befana), a cura di Altamarea Beach Village e della maestria di Daniela Franceschelli, che svelerà come realizzare delle bellissime e originali calze in stoffa riciclata, coniugando creatività al valore del recupero e riuso della materia. Martedì 6, giorno dell’Epifania, alla Serra dei sogni, arriva l’attesa Befana con il suo carico di dolcetti per bimbe e bimbi. La simpatica vecchina aspetta tutti e tutte alle ore 16.30. L’evento è a cura dell’agenzia Glam, con il contributo di Conad Diamante, diretta da Luigi Tontini, che ha donato dolci e caramelle. Ma a Cattolica la befana è doppia e la seconda si sposta sui pattini. È la Befana on ice e martedì 6 scivolerà con scopa e sacco sulla pista di ghiaccio allestita in piazza Primo Maggio.

“Chiudiamo le feste di Cattolica sempre all’insegna dell’incanto del Bosco di Luce – commentano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – Nella suggestiva Serra dei Sogni dedicheremo l’evento della Befana con due giornate, una per la preparazione della calza e l’altra, nel giorno dell’Epifania, si incontrerà la nonnina di tutti noi che distribuirà dolci e caramelle a tutti i bimbi e bimbe. Appuntamenti che vedranno festeggiare insieme piccoli e grandi, come una grande festa in famiglia. Il nostro ringraziamento ad Altamarea Beach Village che ha organizzato da ultimo l’evento della Befana, oltre a tanti altri appuntamenti che hanno animato la Serra dei Sogni e regalato alla città e famiglie pomeriggi di creatività e bellezza. E grazie al direttore Luigi Tontini di Conad Diamante che ha donato i dolci che la Befana distribuirà ai più piccoli e all’associazione Regno di fuori di Diana Saponara che ha preso in carico le letterine di Babbo Natale e fatto recapitare le risposte a casa dei bimbi che avevano indicato l’indirizzo. Come sempre, la sinergia e collaborazione con gli operatori economici è il connubio vincente che arricchisce la città e il territorio, in un vero senso di tradizione, comunità ed appartenenza”.