Tutto sul calcio locale: ripartono le trasmissioni a cura di Daniele Manuelli

Tra le novità la diffusione delle varie trasmissioni in varie emittenti a livello locale. Rimane confermato Canale 88

Tornano i campionati di Serie C e di Serie D nazionale e locale e con loro ripartirà la nuova stagione di Calcio di Rigore, il Calcio D tutti, TgSport e AnteprimaSport. Per gli appassionati del pallone è imperdibile l’appuntamento con tutte le novità, gli aggiornamenti e le dirette in programma da lunedì 1 settembre: tre giorni d’appuntamento settimanali.

Si parte al Lunedì -ore 19.45 - con Calcio di Rigore, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico nazionale. Alla conduzione Daniele Manuelli. Il giornalista di origine molisana sarà affiancato dagli opinionisti Renzo Baldisserri, Valentina Triccoli, Giacomo Alpini e Roberto Daltri.

Approfondimenti dedicati alle squadre romagnole e marchigiane impegnate in Serie D ma anche nei campionati minori: Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Martedì, a partire dalle ore 19.00, Daniele Manuelli condurrà TgSport, un riepilogo del weekend calcistico appena trascorso, a seguire dalle ore 19.45, Daniele Manuelli e Mirco Mariotti ci faranno compagnia con il calcio D tutti; la trasmissione dedicata ai nove gironi della Serie D nazionale. Neppure il tempo di raccontare il weekend calcistico appena trascorso che al Venerdì sera, alle ore 19.45, torneranno in campo con Anteprima Sport, Daniele Manuelli e Mirco Mariotti per presentare al meglio le sfide del nuovo turno di campionato. Una settimana di calcio per veri appassionati.

Tutte le dirette saranno visibili da TvSmart, Pc, Tablet e cellulare iscrivendosi semplicemente al canale YouTube Daniele Manuelli. Tutte le repliche saranno distribuite in vari orari e giorni nel corso della settimana sul canale 88 del digitale terrestre (Made in Bo) e in altre televisioni locali di fuori regione.