Uccide la sorella e la mostra in videochiamata alla madre, orrore nel Napoletano

Poi il giovane chiama i Carabinieri

Dopo avere ucciso la sorella a coltellate ha videochiamato la madre mostrandole il corpo della figlia. Ha 25 anni e si chiama Vincenzo Riccardi il giovane che a San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, ha ammazzato la la sorella Noemi di 23 anni colpendola con diversi fendenti. Poi ha chiamato il 112 e, quando i carabinieri sono arrivati, ha confermato di essere l'assassino e ha detto di aver avuto 'un raptus di follia'. (Ansa).