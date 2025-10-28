Uccide l’ex compagna con decine di coltellate: si era tolto il braccialetto elettronico

L’uomo, già accusato di violenza e maltrattamenti, era sottoposto a un divieto di avvicinamento. Vittima Jessica Stapazzolo, 33 anni, uccisa nel Veronese

Un nuovo, tragico episodio di violenza contro le donne si è consumato nel Veronese. Douglas Reis Pedroso, 41 anni, ha ucciso l’ex compagna Jessica Stapazzolo, 33 anni, colpendola con un numero “smisurato” di coltellate, come si legge nel decreto di fermo firmato dai magistrati.

L’uomo si era tolto il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per controllare il rispetto del divieto di avvicinamento alla donna. Pedroso era stato arrestato lo scorso aprile ed era già indagato per maltrattamenti nei confronti di Jessica, oltre che accusato di violenza sessuale ai danni della cognata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto nell’abitazione della vittima, dove l’uomo si sarebbe introdotto violando le misure restrittive a suo carico. Gli inquirenti parlano di una ferocia estrema, che evidenzia la volontà di annientare completamente la donna.

Il caso ha suscitato profondo sdegno e riacceso il dibattito sulla necessità di rendere più efficaci le misure di protezione per le vittime di violenza domestica, affinché tragedie come questa non si ripetano più.