Uccisa dal marito già arrestato per maltrattamenti nelle Marche

La vittima, una 50enne di origini macedoni, era tornata a vivere con l’uomo nonostante le violenze: lui ora è irreperibile

Una donna di 50 anni, di origine macedone, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in provincia di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni, a ucciderla sarebbe stato il marito, già arrestato in passato per maltrattamenti.

Nonostante le ripetute violenze subite, la donna aveva deciso di tornare a vivere con lui. L’uomo, ora principale sospettato del femminicidio, risulta irreperibile e sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Sul caso indagano i carabinieri, mentre la comunità locale è scossa dall’ennesimo episodio di violenza domestica sfociato in tragedia.