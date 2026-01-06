Ucciso senza un perché: caccia a Jelenic Marin, il killer che ha freddato il capotreno nel parcheggio

L’allarme di De Pascale: "Fatto gravissimo, serve più protezione per i lavoratori"

Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno Trenitalia, è stato ucciso ieri nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna, colpito alle spalle con una coltellata all’addome. Il killer è Jelenic Marin, 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, attualmente ricercato tra Bologna e Milano. Il movente resta sconosciuto, ma non sarebbero stati sottratti denaro o telefono.

© Polizia di Stato

“La morte di Alessandro Ambrosio è un fatto gravissimo, il pensiero va alla famiglia, ai colleghi e alla comunità. Serve una risposta collettiva e immediata per garantire sicurezza nelle stazioni”, hanno dichiarato il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora Irene Priolo.