Ucraina, concluso il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi

Attacchi russi nella notte: a Cernihiv oltre 400 mila persone senza elettricità

Si è concluso ad Abu Dhabi il secondo round di negoziati sull’Ucraina. A riferirlo sono stati i rappresentanti di Kiev e Mosca, citati dai media internazionali, senza che al momento siano stati diffusi dettagli ufficiali sugli esiti dell’incontro.

Sul terreno, intanto, la situazione resta critica. In seguito all’ultimo attacco russo avvenuto nella notte, condotto con “oltre 375 droni e 21 missili di vario tipo”, la città di Cernihiv, nel nord dell’Ucraina, è rimasta quasi completamente senza elettricità.

Secondo quanto comunicato dal consiglio comunale, le infrastrutture essenziali sono state convertite a fonti di energia di emergenza per garantire i servizi minimi. Il vicepremier ucraino Oleksiy Kuleba ha scritto su Telegram che oltre 400.000 persone sono rimaste senza corrente a causa dei danni provocati dai bombardamenti.