Ucraina, il Cremlino: “Contatti positivi ai negoziati, ma resta molto lavoro da fare”

Peskov: fondamentale la questione dei territori, da risolvere secondo la “formula di Anchorage”

Il Cremlino ha espresso una valutazione positiva sull’avvio dei contatti trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, giudicati “costruttivi” nel corso dei negoziati iniziati ad Abu Dhabi. A dichiararlo è stato il portavoce del presidente russo, Dmitrij Peskov, sottolineando tuttavia che il percorso diplomatico è ancora lungo e complesso.

“C’è ancora molto lavoro da fare”, ha affermato Peskov, precisando che per Mosca resta di “significato fondamentale” la questione dei territori. Secondo il portavoce, questo nodo centrale dovrà essere risolto sulla base della cosiddetta “formula di Anchorage”.

Con questa espressione il Cremlino fa riferimento all’accordo raggiunto tra Vladimir Putin e Donald Trump durante il vertice svoltosi in Alaska, considerato da Mosca il quadro di riferimento per una possibile intesa sul futuro assetto territoriale legato al conflitto ucraino.

I colloqui proseguiranno nelle prossime settimane, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione l’evolversi di un processo negoziale che potrebbe segnare una svolta nella crisi.