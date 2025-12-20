Ucraina, l’inviato di Mosca a Miami per i colloqui

Da Kiev: “Colpita una nave da guerra russa nel Mar Caspio”

Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin, è atteso oggi a Miami, in Florida, dove è in programma un nuovo round di colloqui sulla guerra in Ucraina nel tentativo di individuare una possibile via d’uscita dal conflitto.

Secondo quanto trapela, gli incontri dovrebbero coinvolgere l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner, genero dell’ex presidente Donald Trump, in un formato informale che mira a sondare margini di dialogo tra le parti.

Intanto, sul terreno il conflitto continua. Nella notte, droni ucraini avrebbero colpito una nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio nel Mar Caspio. A riferirlo sono i media di Kiev, che citano fonti dello Stato maggiore ucraino.

La nave colpita sarebbe la 22460 Okhotnik, impegnata in operazioni di pattugliamento in un’area prossima a un’infrastruttura petrolifera e del gas. Nello stesso attacco sarebbe stato danneggiato anche un impianto di estrazione gestito dalla compagnia russa Lukoil.

Non ci sono al momento conferme ufficiali da parte di Mosca, mentre resta alta l’attenzione internazionale sugli sviluppi diplomatici e militari nelle prossime ore.