Udinese da sogno: Zaniolo stende l’Atalanta e regala la prima sconfitta stagionale ai bergamaschi

I friulani vincono 1-0 con una prestazione di grande carattere e si portano al sesto posto in classifica, agganciando Bologna e Juventus

L’Udinese continua a sorprendere e, con una prova di maturità e compattezza, infligge all’Atalanta la prima sconfitta della sua stagione. Al Bluenergy Stadium finisce 1-0 grazie a un’altra prestazione super di Nicolò Zaniolo, che segna il gol decisivo e guida i bianconeri a un successo di prestigio.

L’Atalanta, finora imbattuta, prova a reagire nella ripresa ma trova davanti a sé un’Udinese ordinata e grintosa, capace di soffrire e ripartire con efficacia. Con questa vittoria, i friulani salgono al sesto posto in classifica a quota 18 punti, a pari merito con Bologna e Juventus, in attesa delle gare delle rivali.

Per Cioffi e i suoi, è la conferma di un momento d’oro e di una crescita continua, mentre per Gasperini arriva uno stop inaspettato che ridimensiona, almeno per ora, le ambizioni di primato dei nerazzurri.