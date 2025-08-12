Ue: “È prematuro parlare di un cattivo accordo per l’Ucraina”

Zuppi: “Nei colloqui di pace non si può fare a meno di Kiev”

È ancora “prematuro” parlare di un “cattivo accordo” per l’Ucraina in vista del vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in programma in Alaska: al momento si tratta solo di “speculazioni”. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione Europea, precisando: “Ci prepariamo al vertice, la nostra posizione è chiara e lavoriamo con l’Ucraina affinché la sua voce sia presente” nei lavori in Alaska.

La portavoce ha anche ricordato la videoconferenza in programma domani, organizzata dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, alla quale parteciperanno sia Trump che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il cardinale Matteo Zuppi ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento di Kiev nei negoziati: “L’Ucraina non è un oggetto ma un soggetto, e sicuramente non si può fare a meno dell’Ucraina nei colloqui di pace”.