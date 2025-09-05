Ue, maxi-multa da 2,95 miliardi a Google

Bruxelles accusa il colosso Usa di abuso di posizione dominante nell’adtech. Mountain View: “Decisione sbagliata, ricorreremo”

La Commissione europea ha inflitto a Google una sanzione record da 2,95 miliardi di euro per violazione delle norme antitrust dell’Unione. Secondo Bruxelles, l’azienda avrebbe distorto la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie favorendo i propri servizi e limitando la competizione.

Nel dettaglio, all’azienda è stato ordinato di porre fine alle pratiche di auto-preferenza e di adottare misure concrete per eliminare i conflitti di interesse lungo l’intera catena di fornitura dell’adtech, un mercato strategico per la pubblicità digitale.

La replica di Mountain View non si è fatta attendere. Lee-Anne Mulholland, vicepresidente e responsabile globale degli Affari Regolamentari di Google, ha definito il provvedimento “errato” e ha annunciato che l’azienda presenterà ricorso: “La decisione della Commissione europea sui nostri servizi di tecnologia pubblicitaria è sbagliata e intendiamo contestarla”.

