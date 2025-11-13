Ue, nuovo pacchetto di quasi 6 miliardi di euro in aiuti immediati all’Ucraina

Von der Leyen: “Putin vuole usare l’inverno come arma, ma l’Ucraina non si piegherà”

"Putin sta nuovamente cercando di terrorizzare il popolo ucraino. Di usare l’inverno come arma. Di congelare l’Ucraina fino a sottometterla. Ancora una volta, fallirà”. Con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha aperto il suo intervento davanti al Parlamento europeo, durante la sessione plenaria di Strasburgo.

La presidente ha ribadito il sostegno incrollabile dell’Unione europea a Kyiv, annunciando nuove misure economiche e tecniche per sostenere il Paese nel pieno della guerra e alle soglie di un nuovo inverno segnato dagli attacchi russi alle infrastrutture energetiche.

Von der Leyen ha accusato il Cremlino di voler ripetere la strategia già vista nel 2022, puntando a distruggere la rete energetica ucraina e a fiaccare la popolazione civile.

“Ripareremo i danni causati dagli attacchi russi. Stabilizzeremo la rete energetica dell’Ucraina con oltre 2 gigawatt di esportazioni di elettricità dall’Unione europea. E proteggeremo le infrastrutture critiche con nuove attrezzature anti-drone”, ha dichiarato.

“La posta in gioco è altissima – ha aggiunto –. Questo inverno determinerà il futuro della guerra, e la nostra risposta deve essere all’altezza della sfida”.

Nel suo discorso, la presidente della Commissione ha annunciato un nuovo pacchetto di quasi 6 miliardi di euro in aiuti immediati all’Ucraina.

“Dobbiamo continuare a far aumentare il costo della guerra per la Russia”, ha sottolineato. “Accolgo con favore l’impegno del Consiglio europeo a coprire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per i prossimi due anni”.