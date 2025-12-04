Ue pronta a indagare Meta sull’uso dell’IA in WhatsApp
L’annuncio dell’indagine antitrust, atteso a inizio anno, potrebbe arrivare nei prossimi giorni
La Commissione europea si prepara ad avviare una nuova indagine antitrust riguardo l’integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale di Meta all’interno di WhatsApp. A riportarlo è il Financial Times online.
Secondo il quotidiano, l’indagine verterà su come Meta abbia incorporato il suo sistema “Meta AI” nel servizio di messaggistica all’inizio dell’anno. A confermarlo sarebbero due funzionari europei a conoscenza del dossier.
L’avvio formale dell’indagine è atteso nei prossimi giorni, sebbene le tempistiche possano ancora subire variazioni, precisano le fonti citate. L’iniziativa rientra nel più ampio quadro di vigilanza della Commissione sui potenziali abusi di posizione dominante e sull’uso dei dati da parte dei grandi gruppi tecnologici.