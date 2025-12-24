Ue: “Pronti a reagire agli Usa in modo rapido e deciso”

Breton dopo il veto: “L’Europa è sotto attacco”. Ferma condanna delle istituzioni europee e dei leader Ue

La Commissione europea ha condannato con fermezza la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a cinque cittadini europei, tra cui l’ex commissario europeo Thierry Breton, definendola un atto inaccettabile nei confronti dell’Unione. Bruxelles ha ribadito di essere “pronta a reagire in modo rapido e deciso” per difendere i propri rappresentanti e le istituzioni comunitarie.

“L’Europa e le sue istituzioni sono sotto attacco”, ha dichiarato Breton, sottolineando come il provvedimento statunitense rappresenti un precedente grave nei rapporti transatlantici. Parole dure anche dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, che ha parlato apertamente di “sanzioni inaccettabili” contro cittadini dell’Unione.

Sul fronte politico, il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato un’azione che configura “intimidazione e coercizione nei confronti della sovranità digitale europea”, richiamando la necessità di una risposta compatta da parte dell’Ue. Dello stesso avviso il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, che ha definito il divieto imposto da Washington “inaccettabile” e contrario allo spirito di cooperazione tra alleati.

La vicenda rischia ora di aprire un nuovo fronte di tensione tra Bruxelles e Washington, con l’Unione europea determinata a tutelare la propria autonomia politica e istituzionale.