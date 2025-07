Ue, pronti a un'intesa sui dazi ma tutte le opzioni restano sul tavolo

Trump apre a una proroga della scadenza di luglio

Si è concluso a tarda sera il vertice dei 27 leader dell’Unione Europea, tenutosi a Bruxelles, durante il quale si è discusso di dazi, sicurezza e strategie di riarmo. Sul tavolo, in particolare, la questione delle nuove tariffe commerciali annunciate dagli Stati Uniti nei confronti delle merci europee.

In serata, il presidente statunitense Donald Trump ha lasciato intendere che la scadenza del 9 luglio, data prevista per l’entrata in vigore dei nuovi dazi, potrebbe essere prorogata. Un’apertura che alimenta le speranze di una possibile intesa tra Washington e Bruxelles.

Il segretario al Commercio USA, John Lutnik, si è detto "ottimista" sulla possibilità di raggiungere un accordo "già nella prossima settimana o al massimo entro due". Una posizione che sembra favorire un clima di dialogo, anche se permane una certa cautela da parte europea.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha confermato l’impegno dell’UE per una soluzione negoziata: “Siamo pronti per un accordo. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando all’eventualità che non si raggiunga un’intesa soddisfacente. Tutte le opzioni sono sul tavolo”, ha dichiarato, sottolineando anche la necessità di “una ridefinizione del ruolo del WTO”, l’Organizzazione mondiale del commercio.

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha preso posizione sul tema: “Con dazi al 10%, una risposta compensativa da parte dell’UE sarebbe inevitabile. Ma la verità è che la miglior soluzione resta quella di tariffe zero da entrambe le parti”.

Nei prossimi giorni i negoziati continueranno, con l’obiettivo di scongiurare un’escalation commerciale tra le due sponde dell’Atlantico, che potrebbe avere ripercussioni sull’economia globale già provata da tensioni geopolitiche e incertezze internazionali.