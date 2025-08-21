Ue-Usa, intesa sui dazi: tetto al 15% anche per le auto

Von der Leyen: “Accordo porta stabilità e sicurezza per imprese e lavoratori”

L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno firmato una dichiarazione congiunta che definisce il nuovo regime tariffario bilaterale, con un’aliquota massima del 15% applicata alla maggior parte delle esportazioni europee, comprese auto, farmaci e semiconduttori. L’intesa, raggiunta tra Ursula von der Leyen e Donald Trump, entrerà in vigore dal 7 agosto e sospende le contromisure Ue decise a luglio.

Dal primo settembre alcuni beni – come sughero, aeromobili e farmaci generici – saranno soggetti solo ai dazi standard Npf. Restano fuori dall’accordo il vino e gli alcolici, mentre su acciaio e alluminio le parti hanno promesso cooperazione contro la sovracapacità globale.

“La prevedibilità e la stabilità dell’accordo rafforzeranno la più grande partnership commerciale del mondo, a beneficio di cittadini e aziende”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue.