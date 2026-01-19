Ue–Usa, tensione sui dazi: Bruxelles punta al dialogo con Washington

La Commissione europea vuole evitare un’escalation commerciale dopo le minacce di Trump. Giovedì vertice straordinario dei leader Ue sulle relazioni transatlantiche

L’Unione europea prova a disinnescare lo scontro con gli Stati Uniti nel pieno della nuova bufera sui dazi innescata dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. «Sono in corso intense consultazioni tra i leader europei ed è chiaro che la priorità è non far precipitare la situazione, impegnarsi con gli Usa ed evitare i dazi, perché danneggerebbero le imprese e i cittadini su entrambe le sponde dell’Atlantico», ha dichiarato un portavoce della Commissione europea.

Le tensioni sono aumentate dopo le minacce di Washington contro i Paesi europei coinvolti nell’invio di truppe in Groenlandia, un dossier che rischia di aggravare ulteriormente i rapporti transatlantici. Bruxelles, pur ribadendo la volontà di mantenere aperto il dialogo, non esclude contromisure: «Se i dazi saranno applicati, l’Ue ha strumenti a disposizione per rispondere», ha aggiunto il portavoce.

Nel frattempo, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha convocato per giovedì un vertice straordinario dei 27, dedicato proprio allo stato delle relazioni tra Unione europea e Stati Uniti e alle possibili implicazioni economiche e geopolitiche.

I mercati finanziari risentono del clima di incertezza: le Borse europee restano sotto pressione e Piazza Affari chiude in forte calo, con il Ftse Mib che perde l’1,5%, segnale delle preoccupazioni degli investitori per una possibile guerra commerciale.