Ue, via libera degli ambasciatori all’intesa con il Mercosur

L’Italia vota a favore. Francia, Polonia e Ungheria si oppongono. A Milano nuova protesta dei trattori

La maggioranza dei Paesi dell’Unione europea ha dato il primo via libera alla firma dell’accordo di libero scambio con il Mercosur, il blocco sudamericano che riunisce Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. L’intesa ha superato il passaggio al Coreper, il comitato che riunisce gli ambasciatori dei 27 Stati membri, aprendo la strada al successivo iter di approvazione.

L’Italia ha espresso voto favorevole, mentre Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda si sono schierate contro. Il Belgio ha scelto l’astensione. Nonostante le divisioni, la maggioranza qualificata necessaria è stata raggiunta.

A sostegno della posizione italiana è intervenuto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato i benefici economici previsti dall’accordo: «Un fondo da 6,3 miliardi di euro per mitigare le potenziali perturbazioni di mercato, insieme all’azzeramento dei dazi e dei costi aggiuntivi sui fertilizzanti, garantiscono alle nostre imprese condizioni migliori per la produzione».

Intanto, sul fronte interno, prosegue la mobilitazione degli agricoltori. A Milano una nuova protesta dei trattori ha paralizzato il traffico in alcune zone della città: balle di fieno sono state depositate davanti alla stazione, simbolo del malcontento che attraversa il settore agricolo italiano e che si intreccia con il dibattito sulle politiche europee.