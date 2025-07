Ufficiale il sì della Bce a Mps sul controllo di Mediobanca

Ok ad acquisire eccedente patrimonio di vigilanza

La Banca centrale europea ha rilasciato a Mps l'autorizzazione per l'acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. La Bce ha rilasciato contestualmente anche il via libera ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. L'ufficialità della notizia in una nota del Monte dei Paschi. 'La Bce fa il suo mestiere, non facciamo il governo. Ora decide mercato', commenta il ministro dell'Economia Giorgetti al termine dell'audizione al Cpasir sulla vendita da parte del Tesoro del 15% della banca di Siena. (Ansa)