Ultima Rimini Shopping Night dell'estate: domani il centro storico si anima fino a tardi

Al via l'ultimo appuntamento della manifestazione organizzata da CNA Rimini. Negozi aperti, musica, visite guidate, mostre, cinema e mercatini accompagneranno la serata

Il conto alla rovescia è arrivato all'ultimo appuntamento. Domani torna per l'ultima volta dell'estate la Rimini Shopping Night, la manifestazione che durante la stagione ha animato il centro storico con l'apertura serale di negozi, boutique, botteghe, bar e ristoranti, accompagnata da musica, spettacoli, cultura, visite guidate, mostre, cinema e mercatini. L'iniziativa, coordinata da CNA Rimini e sostenuta dal Comune di Rimini e dai partner del progetto, punta a portare cittadini e visitatori nel cuore della città anche nelle ore serali.

Tra gli appuntamenti della serata c'è "Miami & The Groovers – L'America del Rock", alle 21 all'Arena Francesca da Rimini, nell'ambito di SGR Live. Lo spettacolo attraverserà le radici folk, rock, Irish e soul della musica americana, da Bob Dylan a Bruce Springsteen, da Elvis Presley a Lou Reed. Alle 20, in piazza Ferrari, il Bar Ferrari ospiterà invece il concerto di Filippo Malatesta. Il programma comincia alle 18.30 al Giardino dell'Ala Moderna del Museo della Città con "Un giardino di storie", mentre alle 21.30 alla Corte degli Agostiniani torna "Cinema sotto le stelle".

Spazio anche alle visite guidate. Alle 21 partiranno "Notturno d'Arte" e "Una notte al Museo: Rimini dal '300 alla Rimini del Rinascimento". Alle 21.30, al Museo della Città, sarà invece possibile partecipare a "Un percorso guidato nell'arte malatestiana da Giotto a Ghirlandaio". In programma anche "InsolitoRimini", "Rimini Nascosta" e "Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini".

Museo della Città e Domus del Chirurgo resteranno aperti dalle 21 alle 23, con ingresso gratuito per i riminesi e gli under 30. A Castel Sismondo, invece, il Fellini Museum sarà visitabile fino alle 23, con visita guidata alle 21.15.

La serata coinvolgerà anche Borgo San Giuliano, dove alle 21, nel chiostro della Chiesa di San Giuliano Martire, è in programma "Esco in Scarana – Navigare necesse est", dedicato ai riminesi che nei primi anni del Novecento affrontavano il mare. Numerose le mostre aperte, da "Spider-Man – Nella tela dell'Uomo Ragno" a Castel Sismondo alle esposizioni di Cartoon Club al Museo della Città, fino alle proposte di arte contemporanea ai Palazzi dell'Arte e alle mostre ospitate al Palazzo del Fulgor.

Non mancheranno infine "La Magnèda" al Mercato Coperto, con cena e musica, "Fluxo Summer" nell'area del Ponte di Tiberio e i mercatini di piazza Cavour e piazza Tre Martiri. Un'ultima serata estiva per passeggiare nel centro, tra vetrine aperte, iniziative culturali e appuntamenti nelle piazze.