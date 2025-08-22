Ultima serata di cinema a Gemmano: proiezione gratuita di “C’è ancora domani”

Il pluripremiato film di Paola Cortellesi chiude il ciclo estivo di cinema di qualità nell’entroterra riminese

Ultima serata con il cinema di qualità nell’entroterra di Rimini, con l’organizzazione artistica e tecnica curata da Paolo Pagliarani: sabato 23 agosto in piazza Roma a Gemmano, con il contributo del Comune, proiezione ad ingresso gratuito (inizio ore 21.15) del pluripremiato successo di Paola Cortellesi C’è ancora domani, interpretato da Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni ed Emanuela Fanelli.

Il campione d’incassi al box office italiano nella stagione 2024/2025, in grado di battere colossi come “Barbie” ed “Oppenheimer”, risultando uno dei film nazionali più redditizi di sempre, ha sorpreso pubblico e critica grazie alla vivace storia, raccontata in un bianco e nero che rimanda al fertile periodo del neorealismo italiano, di Delia, una brava donna di casa” nella Roma del dopoguerra, tra marito autoritario e manesco, figlia vicina al fidanzamento, mansioni qua e là per raggranellare soldi necessari per la famiglia e, soprattutto, una scelta determinante da compiere, tenuta gelosamente nascosta a tutti…