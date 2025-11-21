Ultimatum di Trump a Kiev, l'Europa lavora al contropiano

Zelensky: "Siamo al bivio tra dignità e il sostegno Usa"

Drammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump ha lanciato un ultimatum a Kiev intimandole di accettare il piano americano entro il 27 novembre, giorno del Ringraziamento in America, pena lo stop alla fornitura di armi e intelligence. 'Siamo in uno dei momenti più difficili della nostra storia. L'Ucraina si trova di fronte a un bivio: la scelta è tra perdere la dignità o un alleato chiave', ha detto Zelensky rivolgendosi alla nazione. Il leader ucraino ha sentito il vice presidente Usa Vance dopo aver parlato al telefono con Macron, Starmer e Merz. Gli europei lavorano ad una controproposta con condizioni più favorevoli a Kiev rispetto al documento di 28 punti stilato da Washington in coordinamento con Mosca. Domani vertice a margine del G20 in Sudafrica. Putin invece sposa il piano Trump: 'Può servire come base per mettere fine alla guerra, conquisteremo altri territori se l'Ucraina rifiuta'. (Ansa).