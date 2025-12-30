Ultimi giorni per Rimini80: il 2 gennaio la visita guidata con il curatore Fabio Bruschi

La mostra dedicata alla Rimini degli anni '80

Un doppio appuntamento di approfondimento accompagna gli ultimi giorni della mostra "Rimini80. Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli", allestita fino all’11 gennaio all’ala nuova del Museo della Città.

Venerdì 2 gennaio alle ore 16 il curatore del progetto espositivo Fabio Bruschi, con la collaborazione di Federica Viola, guiderà il pubblico alla scoperta della mostra che occupa tutti gli spazi del secondo piano dell’Ala nuova. Un percorso che, attraverso immagini, linguaggi e suggestioni, rende omaggio alla Rimini degli anni Ottanta e invita a ripensare il rapporto tra città, identità e rappresentazione.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti.

Il viaggio prosegue con il finissage: giovedì 9 gennaio alle ore 18, al Museo della Città “Luigi Tonini”, Marco Bertozzi firma la lecture Rimini 80 – Landscapes, un racconto intenso e personale sugli immaginari urbani della metropoli balneare. Tra festival, stili di vita, architetture mitologiche, nevicate colossali e alghe assassine, emerge una Rimini inquieta e porosa, sospesa tra percezione e desiderio, capace ancora oggi di suggerire visioni inattese e nuove linee di fuga.