Ultimo appuntamento del 2025 a Riccione con lo show di strada “Zitto zitto”

Domenica 30 novembre, alle 17, direttamente da Milano, salirà sul palco Claudio Cremonesi, artista poliedrico: equilibrista, acrobata, giocoliere e clown. Attivo fin dalla fine degli anni ’80 nelle piazze, nei teatri e nei circhi, sia in Italia che all’estero, Claudio Cremonesi porta a Riccione il suo spettacolo di strada più noto: “Zitto zitto”.

Un susseguirsi di fantasiosi numeri comici, di giocolerie inaspettate e pericolosi equilibrismi. Oggetti di uso quotidiano vengono trasformati e resi sorprendenti: una valigia da pedalare, scope danzanti, copertoni che volano e, nel dialogo con gli spettatori, si susseguono riflessioni, commenti, citazioni poetiche, battute e gag. “Zitto, Zitto”, uno spettacolo che in realtà “parla parla”.

Questo sarà l’ultimo appuntamento del 2025. Gli organizzatori – Rimini Classica, Punto Giovane e Strada San Germano APS – vi danno appuntamento all’11 gennaio 2026, quando un imperdibile concerto renderà omaggio allo straordinario Lucio Dalla grazie alla voce di Alberto Bastianelli.

Domenica 30, il foyer di Piccoli mondi sarà curato da “BART ricamo e fai da te” di Elisa Bartoli.

Un ringraziamento per il supporto a Unipol Sai/Procopio Assicurazioni, Libreria Bianca & Volta, Polleria Argentina, Caffè Bologna, Grabo Balloons, Cooperativa Bagnini Rimini, compagni storici di viaggio a cui si sono uniti per questa edizione: Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini e Locanda dei Poeti, oltre al patrocinio del Comune di Riccione.