Ultimo ballo del 2026 per la Villa, sabato il party di chiusura con il VidaLoca

La serata che chiude la 32ª stagione del club di Misano arriva dopo un'estate con grandi nomi internazionali e format ormai consolidati

Un'ultima notte per salutare l'estate e chiudere una stagione lunga 32 anni. Sabato 26 settembre la Villa delle Rose di Misano Adriatico affida a VidaLoca il closing del 2026, con il format che ha accompagnato tutti i sabati di settembre del club. Musica, animazione e spettacolo saranno al centro della serata, tra sonorità urban, hip hop, reggaeton e pop. Il party arriva al termine di un'estate che ha portato sulla consolle della Villa numerosi protagonisti della scena internazionale e italiana. Da maggio ad agosto si sono alternati artisti come Bob Sinclar, Dennis Cruz, James Hype, Jamie Jones, Seth Troxler, Gabry Ponte, MEDUZA, Satori e Steve Aoki, accanto a format come Art Meets Art, Club Couture e Clorophilla.

Il calendario di settembre ha quindi rappresentato il conto alla rovescia verso l'ultima serata. Dopo gli appuntamenti con Clorophilla e VidaLoca e la serata legata al mondo della MotoGP, il 26 settembre sarà ancora VidaLoca a chiudere ufficialmente la stagione. Sono 32 le stagioni estive alle spalle della Villa delle Rose, un percorso che ha accompagnato l'evoluzione della nightlife della Riviera mantenendo una programmazione capace di alternare generi musicali, grandi ospiti e format differenti. Il club continua così a puntare su una proposta rivolta a un pubblico italiano e internazionale, con la musica elettronica affiancata negli anni a sonorità e formule diverse.