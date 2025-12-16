Ultimo giorno per pagare la seconda rata dell’Imu

Il versamento riguarda circa 26 milioni di contribuenti italiani e vale complessivamente circa 11 miliardi di euro

Scade oggi il termine per il pagamento della seconda rata dell’Imu, l’imposta municipale unica sugli immobili. La tassa riguarda le seconde case, gli immobili di lusso, gli edifici commerciali, le aree edificabili e i terreni agricoli.

Secondo le stime, il pagamento di dicembre potrebbe generare un gettito complessivo di circa 11 miliardi di euro, con importi che variano sensibilmente da città a città in base alle aliquote comunali e al valore catastale degli immobili.

I dati più recenti diffusi dalla Uil, elaborati sulla base delle informazioni dell’Agenzia delle Entrate, indicano che sono oltre 26,1 milioni i proprietari chiamati a versare l’Imu. Di questi, il 41% è composto da lavoratrici, lavoratori dipendenti e pensionati.

Nel complesso, il gettito dell’imposta ha raggiunto lo scorso anno i 19,4 miliardi di euro, confermandosi una delle principali entrate per i Comuni italiani.