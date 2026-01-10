Ultimo weekend per Presepe di Sabbia e Rimini Ice Village

Si avvicina la chiusura di due delle attrazioni più amate del Natale riminese

Si avvicina la chiusura di due delle attrazioni più amate del Natale riminese: il Presepe di Sabbia e il Rimini Ice Village che saranno aperti fino a domenica 11 gennaio in Piazzale Boscovich a Marina Centro.

Un'ultima occasione per ammirare il Presepe di Sabbia da "Kolossal"

Il monumentale Presepe di Sabbia, ospitato in una struttura coperta di 700 mq, offre ai visitatori un'esperienza unica anche nelle giornate più fredde. La 17ª edizione, intitolata "Kolossal", presenta 70 sculture realizzate con 300 tonnellate di sabbia, alcune delle quali raggiungono i 5,5 metri di altezza.

Il percorso espositivo propone un viaggio scenografico attraverso episodi biblici di grande impatto: dall'Arca di Noè al Tempio di Gerusalemme, dall'Arcangelo Michele della tradizione apocalittica fino alla Natività ispirata al celebre "Tondo Doni" di Michelangelo. Particolarmente suggestivo l'omaggio alla Rimini storica con l'arrivo dei Re Magi in barca nel Borgo di San Giuliano, sotto il Ponte di Augusto e Tiberio.

Orari di apertura: giorni feriali 10.30-12.30 e 14.30-18.30; sabato e domenica 9.30-19.00.

Rimini Ice Village: ultimo weekend sulla pista vista mare

Anche il Rimini Ice Village conclude la sua stagione domenica 11 gennaio con una speciale "Closing on Ice Party": musica e divertimento sui pattini dal tardo pomeriggio fino alle 23.00.

La grande pista di pattinaggio al coperto continua ad offrire l'esperienza unica di pattinare a pochi passi dal mare Adriatico. Il villaggio ospita inoltre gli stand del mercatino artigianale e gli spettacoli pomeridiani del Christmas Circus, perfetti per una sosta riscaldata.

Orari pista: giorni feriali al pomeriggio; sabato e domenica 10.00-23.00.

Spettacoli circo: sabato e domenica ore 15.30 e 17.30.

Un successo confermato dalla risposta del pubblico

La 17ª edizione del Presepe di Sabbia ha registrato risultati straordinari in termini di apprezzamento. Fin dall'apertura del 29 novembre, con gli scultori ancora al lavoro in modalità "working progress", l'affluenza è stata notevole. Il weekend dell'Immacolata ha rappresentato il momento culminante, con oltre 7.000 visitatori e 54 pullman provenienti da tutta Italia, generando un importante ritorno economico per le strutture ricettive e la ristorazione locale.

L'eccezionale qualità artistica di questa edizione si riflette nelle recensioni del pubblico: il 97% ha assegnato 5 stelle all'esperienza. Numerosi visitatori si sono rivelati affezionati sostenitori del Presepe, con presenze costanti in tutte le 17 edizioni, testimonianza di un legame speciale con questa tradizione riminese.

Anche il Rimini Ice Village ha fatto registrare presenze significative, con la pista di pattinaggio e gli spettacoli del Christmas Circus che hanno richiamato famiglie e appassionati per tutto il periodo natalizio.

Se il maltempo delle settimane centrali delle festività ha inevitabilmente inciso sui flussi turistici, il bilancio complessivo resta estremamente positivo: il Presepe di Sabbia ha raccolto entusiasmo, stupore e un altissimo gradimento del pubblico: “In 17 anni non avevamo mai visto tanto stupore negli occhi dei visitatori – raccontano gli organizzatori –. Al di là dei numeri, è stato un successo umano e culturale, capace di lasciare un segno profondo nella memoria di chi lo ha visitato”.

Il grande successo di pubblico e l'entusiasmo manifestato dai visitatori confermano il Presepe di Sabbia e l'Ice Village come appuntamenti irrinunciabili del calendario natalizio di Rimini, capaci di attrarre turisti da ogni parte d'Italia e di valorizzare il litorale anche durante la stagione invernale.