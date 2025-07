Ultraleggero precipita sull'autostrada A4, due morti

Il velivolo si è schiantato nel Bresciano, feriti lievi due automobilisti coinvolti

Martedì 22 luglio 2025, un ultraleggero è precipitato tra Flero e Azzano Mella (Brescia), nei pressi del raccordo autostradale Corda Molle che collega le autostrade A4 e A21. A bordo del velivolo si trovavano due persone, entrambe decedute. Il piccolo aereo ha preso fuoco dopo l’impatto, danneggiando alcune auto in transito.

Due automobilisti hanno riportato lievi ferite: uno ha rifiutato le cure, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale in codice verde. Le vittime non sono ancora state identificate. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.



















































