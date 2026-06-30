Ultras Italia, perquisizioni in tutta Italia: indagine su sette tifosi di estrema destra

L'inchiesta della Procura di Bergamo nasce dopo la partita Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo. Contestati comportamenti minacciosi verso altri spettatori; coinvolta anche la Questura di Rimini nelle operazioni



Sette perquisizioni nei confronti di altrettanti ultras indagati sono in corso stamani martedì 30 giugno, , da parte della Polizia di Stato nell'ambito di una attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo.

Come riporta Ansa, si tratta di appartenenti al cartello di supporter della nazionale italiana di calcio "denominato - spiega la Questura di Bergamo - 'Ultras Italia', e connotato per un'impostazione ideologica di estrema destra dei propri aderenti".

L'indagine è nata al termine dell'incontro di calcio disputato tra la nazionale italiana e l'Irlanda del Nord il 26 marzo scorso, valido per le qualificazioni ai mondiali per sospetti comportamenti minacciosi e prevaricatori verso altri spettatori. Le attività di perquisizione sono state eseguite con l'ausilio di personale delle Questure di Roma, Genova, Vicenza, Fermo, Rimini e Pesaro e con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.