Un aiuto alle famiglie che cercano una badante: attivo nuovo sportello nel distretto di Riccione

Un servizio pubblico e gratuito per orientare le famiglie nella ricerca di assistenza domiciliare e promuovere il lavoro regolare

È stato attivato, nel distretto di Riccione, lo Sportello Assistenti Familiari, pilastro fondamentale del nuovo Programma Attuativo 2025 per la salute e il benessere sociale. Il progetto, con il Comune di Riccione ente capofila, nasce per promuovere la domiciliarità come perno centrale del sistema di cura, in un contesto in cui l'età media della vita si sta progressivamente innalzando. Lo sportello si configura come un servizio pubblico e gratuito rivolto alle persone anziane non autosufficienti residenti nel Distretto e ai loro caregiver (familiari che si prendono cura dei propri cari). Non è solo un punto informativo, ma un centro di supporto operativo per informazione e orientamento, per aiutare le famiglie a individuare l'assistente familiare più adatta alle proprie esigenze, ma anche fornire tutte le indicazioni necessarie per l'assunzione in regola dei lavoratori, contrastando il lavoro irregolare e garantendo tutele a entrambe le parti. Lo sportello si occuperà anche di supportare la gestione delle relazioni tra familiari, operatori e volontari per garantire un clima di cura sereno e professionale, prevedendo anche corsi di formazione gratuiti. L'intervento è coordinato dall'Ufficio di Piano del Distretto di Riccione e coinvolge attivamente i Servizi Sociali dei Comuni distrettuali e gli Enti del Terzo Settore.