Un altro arbitro riminese ai vertici del calcio nazionale: Andrea Zanotti promosso in Serie A e B

Il fischietto riminese raggiunge il concittadino Rapuano. Gioia infinita anche per Gianluca Guitaldi, promosso in Serie C

Il mondo arbitrale riminese festeggia l'ennesimo traguardo di grande prestigio: a partire dall1 luglio 2025, Andrea Zanotti entra ufficialmente a far parte della Commissione Arbitri Nazionale e sarà designato per dirigere incontri nei campionati di Serie A e B. Un riconoscimento che testimonia l’eccellenza della scuola arbitrale della città, che già conta tra le sue file l’esperto collega Antonio Rapuano, anch’egli in organico nella Can A-B. Il responsabile della Commissione, Gianluca Rocchi, potrà così avvalersi della competenza di due fischietti riminesi nei massimi campionati nazionali.

Classe 1993, Zanotti ha intrapreso il percorso da arbitro nel 2011. Dopo l’esperienza al CRA Emilia Romagna dal 2012, ha maturato competenze nelle Commissioni nazionali CAI, CAND e infine CANC, fino alla promozione di oggi che rappresenta il culmine di un cammino costante e brillante.

Grandi soddisfazioni arrivano anche per Gianluca Guitaldi, nato nel 1996, che dopo anni di impegno e crescita viene promosso alla CAN C. Iniziata anche per lui nel 2011, la carriera si è evoluta attraverso il CRA, la CAI e la CAND fino alla meritata nomina nazionale.

Acifotopress Gianluca Guitaldi, promosso in Can C

Il clima è di festa anche per l’assistente arbitrale Mattia Ricci, che approda alla CAN D, consolidando così il valore espresso dalla sezione Aia di Rimini.

A guidare questa fucina di talenti è il presidente Marco Guitaldi. La sezione, che proprio quest’anno celebra il 75° anniversario dalla sua fondazione, conta oggi 135 associati, tra cui 9 donne e ben 26 giovani under 18. Oltre ai neo promossi, numerosi membri prestano servizio a livello nazionale come osservatori e assistenti, contribuendo alla crescita del movimento arbitrale italiano.