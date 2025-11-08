Un altro furto con scasso a Rimini sud: demolita la cassa automatica

10mila euro di danni per il ristorante colpito

I ladri attaccano di nuovo nella zona di Rimini sud. Questa volta la vittima è il ristorante "Baraca e Renga" di viale Principe di Piemonte a Miramare.

“Erano circa le 4.30 del mattino quando sono entrati – racconta Leonardo Londei, titolare del locale –. Hanno usato una finestrella che usiamo per passare i piatti all’esterno”. Una volta all’interno, i due ladri hanno agito indisturbati: “Non abbiamo l’allarme, quindi hanno avuto tutto il tempo. Hanno smontato la cassa automatica, l’hanno trascinata fuori dal locale per alcuni metri fino a via Principe di Piemonte e l’hanno sventrata. Dentro non c’erano praticamente soldi, ma ora dobbiamo ricomprarla: è completamente distrutta”. Lo riporta Il Resto del Carlino Rimini.

Il danno complessivo dell'attacco costerà ai proprietari 10mila euro.

Negli ultimi giorni, molti locali erano già finiti nel mirino dei ladri: il Mimal Beach di viale Vespucci, il negozio Tim di viale Beccadelli, la pizzeria Italia di Miramare e la pizzeria EraOra di viale Praga. Tutti colpi con lo stesso copione: ingresso notturno, azione rapida, fuga nel buio. Vetri in frantumi, porte divelte, banconi rovesciati, monetine sparse sul pavimento.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato un uomo di 35 anni, sospettato di aver compiuto una serie di spaccate tra il 12 e il 31 ottobre. L'uomo è stato rintracciato attraverso l'incrocio di filmati e testimonianze raccolte. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva precedenti per reati contro il patrimonio e una condanna recente per tentato furto.

Continua ad aleggiare la preoccupazione nella zona sud. I commercianti parlano di una vera emergenza, che non riguarda solo le perdite economiche ma la sensazione di insicurezza che accompagna le ore notturne. Molti ormai si sono attrezzati con allarmi e telecamere, ma la paura resta.