Un angolo di Bologna che devi conoscere | Le Grotte di Labante e una cascata che sfida la logica

Scopri le Grotte di Labante a Castel d’Aiano (Emilia‑Romagna): travertino, cascata interna e la più grande grotta carsica in Italia.

Nel cuore dell’Emilia‑Romagna, a circa 40 km da Bologna, si apre un luogo straordinario che unisce geologia, storia e bellezza: le Grotte di Labante, situate nella valle dell’Aneva, nel comune di Castel d’Aiano. Queste spettacolari cavità carsiche, scolpite nel travertino, custodiscono una cascata naturale che si tuffa in un laghetto interno, creando uno dei fenomeni paesaggistici più suggestivi della regione.

Una meraviglia naturale con radici antiche

La grotta principale di Labante si estende per circa 51 m di lunghezza e un dislivello di 12 m, con pareti bianchissime scolpite dalla sorgente di San Cristoforo, a 622 m di quota. Ciò che rende unica questa formazione è la presenza, alla sommità, di una cascata che forma un laghetto affascinante, circondato da muschio e stalattiti.

Le grotte sono classificate come Sito di Interesse Comunitario (SIC IT4050028) e parte della rete Natura 2000, segnalando l’importanza ecologica e conservativa del luogo. I ricercatori confermano che si tratta della più grande grotta primaria nei travertini d’Italia, fenomeno eccezionale rispetto ai soliti 4‑5 m di estensione simili in altre zone.

Francesco Goscé/Wikipedia Grotte di Labante

Tra archeologia e leggende

Il travertino delle grotte veniva estratto fin dall’epoca degli Etruschi della vicina Marzabotto, i quali lo impiegavano per realizzare statue e monumenti funerari. Reperti medievali e monete rinvenuti all’interno suggeriscono una frequentazione umana prolungata tra il XIV e il XVII secolo. La cascata, inoltre, crea un effetto di pulviscolo che ghiaccia in inverno, trasformando l’ambiente in un paesaggio surreale.

Curiosità

Sapevi che le Grotte di Labante sono state definite da speleologi come la grotta di travertino più grande al mondo? Un primato italiano, straordinario e poco noto che rende questo luogo ancora più affascinante