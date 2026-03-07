Un angolo di mare sulle nevi: Misano Adriatico continua la promozione in vista dell'estate

Presenti il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e gli assessori al turismo e sport Marco Dominici e Filippo Valentini

Un angolo di Romagna a 2.000 metri d’altezza: si è rinnovato oggi, sulle nevi del comprensorio Latermar Dolomites, il gemellaggio tra Misano Adriatico e la località altoatesina di Obereggen. È una tradizione ormai consolidata quella del Beach Party a 2.000 metri d’altezza che vede lo snowpark trasformarsi in una spiaggia bianca con tanto di lettini giganti, la piadina e le tradizioni della Romagna.

Presenti il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e gli assessori al turismo e sport Marco Dominici e Filippo Valentini. Lo staff di Visit Misano, guidato dal presidente di Visit Misano Luigi Bellettini, insieme ai bagnini e agli albergatori, hanno fornito ai presenti informazioni sulle principali attrazioni di Misano e hanno dato prova dell’ospitalità tipica romagnola.

A completare la giornata un evento sportivo organizzato dall’associazione Skateboardproject di Bolzano col fondamentale contributo della società impianti Obereggen Latemars Spa. Il vincitore ha ricevuto due biglietti per il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini messi in palio da Misano World Circuit.

“Questo gemellaggio sancisce una collaborazione per noi molto importante e che sta dando frutti positivi – commentano l’assessore al turismo Dominici e il presidente di Visit Misano Bellettini -. Saremo lieti di ricambiare l’ospitalità degli amici altoatesini in estate, quando saranno loro a raggiungerci a Misano e a presentare la loro stagione invernale”.

Il gemellaggio Obereggen-Misano, nato da un’idea del consulente marketing Antonino Minchillo, oggi vede come terza, grande protagonista l’Azienda di Soggiorno di Bolzano. Lo scorso gennaio VisitMisano-Fondazione Misano ha usufruito di un’area per promuovere la stagione estiva all’interno dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, che vede tra i suoi sponsor la società impianti Obereggen Latemar Spa. Dal 16 al 19 aprile, inoltre, Misano Adriatico sarà presente alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano.