“Un anno di scuola”: Laura Samani al Cinema Tiberio di Rimini

Dal 9 al 15 aprile in prima visione l’adattamento del romanzo di Giani Stuparich racconta l’adolescenza femminile in provincia tra crescita, dialetti e tensioni socioculturali

Il Cinema Tiberio di Rimini propone da giovedì 9 a mercoledì 15 aprile in prima visione, il nuovo film di Laura Samani Un anno di scuola con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno e Magnus Krepper. Dopo il folgorante esordio con Piccolo corpo, la regista e sceneggiatrice Laura Samani porta sul grande schermo (la cui grandezza è necessaria per raccontare questa storia piccola solo nella sua quotidianità) l’adattamento (cofirmato da Elisa Dondi) del romanzo omonimo di Giani Stuparich, che mostra come dal 1909 agli anni Ottanta non sia cambiato poi molto nelle dinamiche fra maschi e femmine in Italia: anche se per ricreare l’anomalia di un’unica ragazza in una classe di soli maschi oggi è stato necessario farne una straniera proveniente da un Paese in cui la parità di genere è un dato reale. Era da tempo che non si vedeva un’adolescenza, in particolare femminile, raccontata come un’occasione di crescita anche dolorosa ma non dolorista, senza risvolti penali, ma certamente non priva di denunce socioculturali. Ed era da tempo che una regia non raccontava così bene una provincia non romana attraverso i suoi giovani e i suoi dialetti, rimanendo anche fedele ad uno slang locale irripetibile altrove.