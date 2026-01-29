Un bistrot sui tetti di San Pietro e la rinascita di Largo Maradona

Dalla Città del Vaticano a Napoli, due progetti simbolo tra turismo, riqualificazione urbana e nuovi spazi pubblici

Un bistrot sui tetti della Basilica di San Pietro, davanti alle statue degli Apostoli e con una vista mozzafiato che abbraccia l’intera Città Eterna. È questa l’ipotesi su cui starebbe lavorando il Vaticano e che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbe diventare realtà già entro la fine dell’anno. Il progetto, ancora in fase di definizione, punta a valorizzare uno degli scorci più suggestivi al mondo, offrendo ai visitatori un’esperienza esclusiva che unisce arte, storia e accoglienza.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di apertura e valorizzazione degli spazi vaticani, con l’obiettivo di migliorare i servizi turistici senza intaccare il valore storico e simbolico del luogo. Se confermato, il bistrot rappresenterebbe una novità assoluta, capace di attirare visitatori da tutto il mondo.

Intanto, a Napoli, prende forma un altro progetto di forte impatto simbolico e urbano. “Largo Maradona”, diventato negli anni meta di pellegrinaggio per tifosi e turisti provenienti da ogni parte del globo, si prepara a cambiare volto. L’area sarà infatti oggetto di un intervento di riqualificazione che la trasformerà in uno spazio pubblico attrezzato, pensato per accogliere cittadini e visitatori in modo più ordinato e sicuro.

La futura sistemazione prevede arredi urbani, maggiore fruibilità e una valorizzazione complessiva del luogo, ormai entrato a pieno titolo nell’immaginario collettivo della città. Due progetti diversi, ma accomunati dalla volontà di trasformare luoghi simbolici in spazi vivi, accessibili e capaci di raccontare, ciascuno a suo modo, l’identità profonda delle città che li ospitano.