“Un Calcio per la Pace”, a San Marino 18 giovani da Israele per costruire ponti attraverso lo sport

Dal 23 al 28 agosto una delegazione di ragazzi ebrei, musulmani e cristiani sarà impegnata in allenamenti, partite, attività culturali e incontri istituzionali per promuovere dialogo e convivenza

Dal 23 al 28 agosto 2026, la Repubblica di San Marino ospiterà il progetto “Un Calcio per la Pace”, promosso e organizzato da UPF San Marino – in collaborazione con UPF Israel, con la partecipazione di una delegazione giovanile proveniente da Israele, composta da giovani appartenenti a diverse comunità religiose e culturali della Terra Santa.

La delegazione sarà composta da 18 giovani partecipanti di 13-14 anni, appartenenti alle comunità ebraica, musulmana e cristiana. Saranno accompagnati da educatori, allenatori e responsabili della delegazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’autentica esperienza di incontro, convivenza e collaborazione. Attraverso il linguaggio universale dello sport, e in particolare del calcio, giovani provenienti da diverse comunità della Terra Santa avranno l’opportunità di condividere allenamenti, attività educative, esperienze culturali e momenti di dialogo.

Tra gli appuntamenti più significativi della settimana, lunedì 24 agosto la delegazione sarà accolta presso la Casa del Calcio della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), per un momento d'incontro seguito dalle attività sportive. Martedì 25 agosto alle ore 14.00, presso la Parva Domus, i giovani saranno invece ricevuti dalla Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport.

Durante la permanenza, i partecipanti prenderanno parte anche ad allenamenti, partite amichevoli e occasioni di incontro con giovani sammarinesi, nella convinzione che lo sport possa diventare uno spazio concreto di comprensione reciproca, rispetto e costruzione di relazioni durature.

San Marino, con la sua lunga storia, la tradizione di neutralità e la sua vocazione all’ospitalità, rappresenta un contesto particolarmente significativo per un progetto di questo tipo.

In un periodo segnato da conflitti, paure e divisioni, l’iniziativa vuole trasmettere un messaggio semplice ma essenziale: la pace non si costruisce soltanto attorno ai tavoli delle trattative diplomatiche, ma anche attraverso incontri quotidiani, gesti di fiducia, esperienze condivise e la capacità di riconoscere nell’altro non un avversario, ma un essere umano con cui condividere un percorso.

Il programma della settimana comprende attività sportive, momenti educativi, visite culturali, esperienze ricreative e incontri istituzionali.

Il progetto è promosso e organizzato da UPF San Marino, come iniziativa congiunta con UPF Israel, con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) per gli aspetti sportivi e tecnici del programma, e con il coinvolgimento dei partner istituzionali e operativi che sostengono l’iniziativa.

Durante la settimana, i partecipanti prenderanno parte anche ad allenamenti, partite amichevoli e occasioni di incontro con giovani sammarinesi, nella convinzione che lo sport possa diventare uno spazio concreto di comprensione reciproca, rispetto e costruzione di relazioni durature.

Il progetto si inserisce in un contesto internazionale più ampio, nel quale il calcio giovanile viene sempre più riconosciuto come uno strumento prezioso per il dialogo e la riconciliazione. Recenti iniziative nel mondo del calcio internazionale rafforzano una convinzione profonda: lo sport può aprire porte all’incontro là dove la politica e la diplomazia tradizionale spesso incontrano ostacoli significativi.

“Con Un Calcio per la Pace desideriamo offrire ai giovani un’autentica esperienza di amicizia e fiducia”, afferma Giorgio Gasperoni, Presidente di UPF San Marino. “Non sosteniamo che una partita di calcio possa risolvere conflitti complessi. Tuttavia, crediamo fermamente che ogni autentica relazione costruita tra giovani rappresenti un seme prezioso. Prima che la pace possa diventare un accordo, deve innanzitutto diventare un’esperienza umana.” L’iniziativa vuole inoltre valorizzare San Marino come luogo di incontro, dialogo e responsabilità internazionale, offrendo ai giovani partecipanti un ambiente sicuro e accogliente dove sperimentare collaborazione, rispetto reciproco e una rinnovata speranza per il futuro.

Tra gli appuntamenti più significativi della settimana, lunedì 24 agosto la delegazione sarà accolta presso la Casa del Calcio dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), per un momento di incontro seguito dalle attività sportive. Martedì 25 agosto alle ore 14.00, presso la Parva Domus, i giovani saranno invece ricevuti dalla Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport, in un incontro istituzionale che testimonia il sostegno della Repubblica di San Marino all’iniziativa.