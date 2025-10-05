Altarimini

Un cervo a spasso sul lungomare di Bellaria Igea Marina, la segnalazione

È stato avvistato anche a Cesenatico e Gatteo

A cura di Riccardo Giannini Redazione
05 ottobre 2025 14:58
Un cervo a spasso sul lungomare di Bellaria Igea Marina, la segnalazione - Il cervo
Il cervo
Le Vostre Segnalazioni
Un cervo avvistato a passeggio sul lungomare di Bellaria Igea Marina, in viale Pinzon. Il curioso episodio è stato segnalato alla nostra redazione. Il cervo è stato avvistato oggi (domenica 5 ottobre) nel nostro territorio, ma già ieri sera era stato visto tra Cesenatico e Gatteo. Sui social stanno girando foto e video del curioso avvistamento.

