Un concerto omaggio a Guccini tra le iniziative del 25 Aprile a Misano

La mattinata di celebrazioni si aprirà alle 9:00 con la posa di corone di alloro ai tre monumenti ai Caduti

Misano Adriatico celebra il 25 Aprile con una serie di iniziative volte a ricordare la Liberazione d’Italia da nazifascismo e commemorare i caduti di tutte le guerre.

La mattinata di celebrazioni si aprirà alle 9:00 con la posa di corone di alloro ai tre monumenti ai Caduti presenti sul territorio comunale: di fronte alla sede municipale, a Misano Monte e in piazzetta “Matatia”.

Alle 10:00 sarà la volta della Santa Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre, che sarà celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Misano Mare.

Alle 10:30, in Piazza della Repubblica, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo leggeranno poesie, racconti e testimonianze. Seguiranno i discorsi commemorativi che vedranno salire sul palco il Sindaco Fabrizio Piccioni e Nicola Semprini dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).

Infine, alle 11:00, avrà inizio il concerto omaggio a Francesco Guccini “Se io avessi previsto tutto questo”, a cura di Francesco Mussoni, Eros Rambaldi, Fabrizio Flisi e Alex Magnani.