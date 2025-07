Un defibrillatore per la scuola “Favini” di Coriano: la sicurezza entra in classe

Con questa nuova donazione salgono a cinque i defibrillatori presenti sul territorio comunale

Un defibrillatore per le scuola primaria “ Favini di Coriano”. Lo strumento di grande valore per la sicurezza degli alunni, docenti e personale, è stato donato dall'Associazione no profit Live Charity grazie al progetto “Italia cardioprotetta -Cuore Batticuore”. La cerimonia di donazione si è svolta il 10 luglio alla presenza del sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, dell’assessore alla Scuola e ai servizi educativi, Paolo Ottogalli, della dirigente scolastica Fabiola Mazzei, di insegnanti e genitori. Erano inoltre presenti il calciatore Ramiro Martin Lago, in veste di testimonial della Live Charity assieme a Roberto Bettini e Davide Biancastelli, rispettivamente consigliere e sostenitore della Live Charity.

Grazie a questo dispositivo, si può intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco e salvare delle vite, una dotazione dunque importante per sviluppare la prevenzione, la formazione e l’educazione in uno dei luoghi pubblici particolarmente sensibili come le scuole.

Con la donazione alla scuola “Favini” salgono a cinque i defibrillatori automatici (DAE) diffusi nel comune di Coriano tra la scuola media “Gabellini", l’ingresso del teatro CorTe collegato al Museo del Sic, l’esterno del Municipio sotto i portici e il Palasimoncelli. In arrivo un sesto a Sant’Andrea in Besanigo dopo la recente 'Serata del Cuore' organizzata dalla parrocchia in cui è stata raggiunta la quota necessaria per l’acquisto.

“La donazione alla scuola “Favini” non solo è un gesto simbolico ma estremamente significativo per intervenire in modo tempestivo nei casi di necessità - hanno detto il sindaco Ugolini e l’assessore Ottogalli-. Ringraziamo l’associazione Live Charity e la dirigenza scolastica, per questo segno tangibile di sensibilità che contribuisce al benessere della comunità corianese coinvolgendo insegnanti, genitori, famiglie e associazioni locali.”