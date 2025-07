Un gigante verde in Emilia sta cambiando tutto | Il Parco del Frignano e l'incredibile cambiamento

Scopri il Parco del Frignano in Emilia-Romagna: sentieri panoramici, biodiversità unica e il maestoso Monte Cimone ti aspettano.

Nel cuore dell'Appennino Modenese, il Parco del Frignano si estende per oltre 15.000 ettari, offrendo un mosaico di paesaggi mozzafiato, biodiversità straordinaria e sentieri che conducono a scoperte sorprendenti. Dominato dal maestoso Monte Cimone, la vetta più alta dell'Appennino Tosco-Emiliano, questo parco regionale è un tesoro di natura, storia e avventura.

Un paradiso per escursionisti e amanti della natura

Il Parco del Frignano è un vero e proprio paradiso per gli appassionati di escursionismo. Tra i percorsi più affascinanti spicca l'Alta Via dei Parchi, che attraversa l'Appennino settentrionale in 27 tappe, offrendo panorami spettacolari e la possibilità di immergersi in una natura incontaminata.

Per chi cerca un'esperienza più intensa, l'ascesa al Monte Cimone partendo dal Lago della Ninfa è un'escursione impegnativa ma gratificante. Il sentiero, lungo circa 5 km con un dislivello di 698 metri, conduce alla vetta a 2.165 metri di altitudine, da cui si gode una vista a 360 gradi che, nelle giornate più limpide, spazia dalle Alpi al Mar Tirreno.

Biodiversità straordinaria e paesaggi glaciali

Il parco ospita una ricca varietà di habitat, dalle faggete secolari alle torbiere d'alta quota, dai laghi glaciali come il Lago Santo Modenese e il Lago Baccio, fino alle praterie alpine. Questi ambienti supportano una biodiversità notevole, con specie rare di flora e fauna.

Tra gli abitanti più emblematici del parco vi sono l'aquila reale, il lupo appenninico e la marmotta alpina, introdotta negli anni '50 e ormai perfettamente integrata nell'ecosistema locale.

Curiosità: il sentiero dell'atmosfera

Un'attrazione unica del Parco del Frignano è il Sentiero dell'Atmosfera, un percorso didattico-escursionistico che conduce alla vetta del Monte Cimone. Lungo il tragitto, pannelli informativi illustrano i cambiamenti climatici e le peculiarità dell'atmosfera. Alla sommità si trova l'Osservatorio climatico "Ottavio Vittori", parte del programma Global Atmospheric Watch dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, unico in Italia.